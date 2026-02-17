Врач назвала неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Infobae: запах изо рта может указывать на заболевания печени и почек

Стоматолог клиники Cleveland Clinic Дениз Степка заявила, что неприятный запах изо рта по утрам может возникать из-за сухости слизистой, заболеваний внутренних органов и кислотного рефлюкса. Слова эксперта приводит издание Infobae.

По словам специалиста, основная причина утреннего запаха — снижение выработки слюны во время сна. Слюна естественным образом очищает полость рта, смывая бактерии и остатки пищи. Когда ее становится меньше, микроорганизмы активнее размножаются и выделяют соединения с неприятным запахом.

«Сухость во рту может усиливаться из-за курения, привычки дышать ртом во сне и приема некоторых лекарств. С возрастом выработка слюны также нередко уменьшается. Кроме того, неприятный запах по утрам чаще встречается у людей с изжогой, сахарным диабетом, заболеваниями печени и почек», — уточнила медик.

В последнем случае запах изо рта возникает из-за неполной нейтрализации токсинов и недостаточного окисления продуктов обмена. Они накапливаются в кровотоке и попадают в слюну, вызывая ощущение привкуса ацетона. Воздух, выдыхаемый пациентами с почечной недостаточностью, может иметь запах рыбы или аммиака.

В числе других причин могут быть и стоматологические проблемы — кариес, пародонтит, а также использование зубных протезов и брекетов, где легче скапливаются бактерии.

«Усиливают запах продукты, съеденные накануне вечером, в том числе лук, чеснок, кофе и алкоголь. Существенную роль играет и недостаточная гигиена полости рта», — пояснила Степка.

Эксперт рекомендует тщательно чистить зубы не реже двух раз в день, особенно перед сном, ежедневно пользоваться зубной нитью и выбирать ополаскиватели без спирта, чтобы не пересушивать слизистую. Также важно очищать язык, поскольку на его поверхности скапливается большое количество бактерий, и пить воду после пробуждения для стимуляции слюноотделения.

