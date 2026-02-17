Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Лукашенко отчитал кабмин за «эйфорию макроэкономической стабильности»

БелТА: Лукашенко призвал кабмин и Нацбанк отказаться от эйфории стабильности
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство республики и Национальный банк недостаточно занимаются решением отраслевых проблем и вопросов. Его слова приводит белорусское агентство БелТА.

«Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории макроэкономической стабильности?» — сказал белорусский лидер, принимая отчет кабмина за 2025 год.

По словам Лукашенко, интегральный итог 2025 года — это скромный рост экономики регионов и страны в целом. Кроме того, ВВП страны, экспорт, инфляция, запасы на складах и уровень затрат находятся в «красной зоне», подчеркнул белорусский лидер.

Накануне стало известно, что на полях предстоящего Высшего госсовета Союзного государства (СГ), намеченного на 26 февраля, вероятным станет подписание меморандума о создании скоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Минск и Москву.

Ранее Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!