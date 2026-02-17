Лукашенко отчитал кабмин за «эйфорию макроэкономической стабильности»

БелТА: Лукашенко призвал кабмин и Нацбанк отказаться от эйфории стабильности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство республики и Национальный банк недостаточно занимаются решением отраслевых проблем и вопросов. Его слова приводит белорусское агентство БелТА.

«Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории макроэкономической стабильности?» — сказал белорусский лидер, принимая отчет кабмина за 2025 год.

По словам Лукашенко, интегральный итог 2025 года — это скромный рост экономики регионов и страны в целом. Кроме того, ВВП страны, экспорт, инфляция, запасы на складах и уровень затрат находятся в «красной зоне», подчеркнул белорусский лидер.

Накануне стало известно, что на полях предстоящего Высшего госсовета Союзного государства (СГ), намеченного на 26 февраля, вероятным станет подписание меморандума о создании скоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Минск и Москву.

Ранее Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией.