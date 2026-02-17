Россиянка несла плакат украинской команды на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Об этом пишет Associated Press.

Анастасия Кучерова, архитектор из России, живущая в Милане последние 14 лет, возглавила группу из пяти украинских спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро». По словам россиянки, она стала волонтером и специально выбрала табличку украинской делегации, чтобы выразить солидарность.

Кучерова рассказала об этом опыте в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и призналась, что спортсмены из Украины сразу узнали ее акцент и заговорили по-русски, что стало для нее символом «глубокой связи» между народами, которую не смогла разрушить даже война.

«Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что у них есть полное право испытывать ненависть к любому русскому. Тем не менее, я думаю, важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково», — заявила она в интервью.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий Олимпиады.

Ранее в МИД РФ отреагировали на призыв Зеленского к травле русских атлетов на Олимпиаде.