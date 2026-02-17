Размер шрифта
Отец Шарлота раскрыл, как живет сын в тюрьме: «Готовится к концерту»

Отец Шарлота Валерий рассказал, что сын работает в клубе и готовится к концерту
Телеграм-канал «Адвокат Алексей Лапузин»

Певец Эдуард Шарлот находится в десятой колонии общего режима, где работает в клубе. Об этом сообщил его отец Валерий Шарлот изданию «Абзац».

«У него все хорошо, он работает в клубе и готовится к концерту 23 февраля», — рассказал отец музыканта.

Валерий Шарлот добавил, что сейчас у Эдуарда нет адвоката, так как он в нем не нуждается. Судебные процессы не ведутся, поэтому юридическое сопровождение не требуется.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

