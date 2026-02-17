Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве

Reuters: Уиткофф и Кушнер посетят переговоры по Ирану перед встречей по Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в Женеве примут участие в переговорах по Ирану до встречи с представителями РФ и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Они примут участие в утренних непрямых переговорах с иранскими чиновниками в Женеве перед тем, как быстро поехать через весь город, чтобы выступить посредниками в переговорах между Украиной и Россией», — сказано в сообщении.

Утром 17 февраля российская делегация прибыла в Женеву, где состоится третий раунд переговоров России, Украины и США. Как сообщили в МИД Швейцарии, трехсторонние встречи пройдут в закрытом для СМИ формате.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее в России объяснили, почему в Женеве не будут говорить о мирном договоре.