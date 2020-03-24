В Казахстане приостановлен весенний призыв в армию по случаю ЧП из-за коронавируса
В Казахстане приостановлен весенний призыв и увольнение в армию в связи с введенным в стране режимом чрезвычайно положения из-за ситуация с распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра информации и общественного развития республики Даурена Абаева.
Речь идет об увольнении с воинской службы граждан, призванных весной 2019 года.
«Аналогично приостанавливается призыв молодого пополнения», — уточнил Абаев.
К 24 марту в Казахстане выявлено 68 случаев заражения коронавирусом. С 16 марта в республике действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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