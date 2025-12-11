В Роспотребнадзоре заявили, что могут остановить продажу опасной продукции «одним кликом»

Попова: более 2,5 млрд единиц опасной продукции снято с продажи прямо на кассе

Более 2,5 миллиарда единиц продукции с истекшим сроком годности снято с продажи в российских магазинах прямо на кассе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24».

«Если мы видим некачественную продукцию, если мы видим опасную продукцию, которую кто-то посмел отправить на рынок, мы можем остановить всю партию этой продукции одним кликом мыши, передав информацию в «Честный знак», — сказала она.

После этого соответствующая продукция блокируется в торговых точках по всей стране, добавила Попова.

Система «Честный знак» — это национальная российская система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, направленная на борьбу с нелегальной и контрафактной продукцией. Она обеспечивает прозрачность движения товаров от производителя до конечного потребителя.

В перечень входят лекарства, молочная продукция, одежда, табачная продукция, пиво и слабоалкогольные напитки, вода, духи и другая продукция.

В октябре эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что во второй половине 2025 года количество просроченных товаров в российских магазинах может составить 18–22 тыс. в месяц.

