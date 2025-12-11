На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре заявили, что могут остановить продажу опасной продукции «одним кликом»

Попова: более 2,5 млрд единиц опасной продукции снято с продажи прямо на кассе
true
true
true
close
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Более 2,5 миллиарда единиц продукции с истекшим сроком годности снято с продажи в российских магазинах прямо на кассе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24».

«Если мы видим некачественную продукцию, если мы видим опасную продукцию, которую кто-то посмел отправить на рынок, мы можем остановить всю партию этой продукции одним кликом мыши, передав информацию в «Честный знак», — сказала она.

После этого соответствующая продукция блокируется в торговых точках по всей стране, добавила Попова.

Система «Честный знак» — это национальная российская система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, направленная на борьбу с нелегальной и контрафактной продукцией. Она обеспечивает прозрачность движения товаров от производителя до конечного потребителя.

В перечень входят лекарства, молочная продукция, одежда, табачная продукция, пиво и слабоалкогольные напитки, вода, духи и другая продукция.

В октябре эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что во второй половине 2025 года количество просроченных товаров в российских магазинах может составить 18–22 тыс. в месяц.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественный фейерверк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами