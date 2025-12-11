На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут ввести льготную ипотеку для еще одной профессии

Депутат Миронов призвал ввести льготную ипотеку для врачей по примеру IT
Нина Зотина/РИА «Новости»

В России необходимо ввести для врачей льготную ипотеку и прочие жилищные инициативы по примеру действующих программ для айтишников. В том числе важно предусмотреть выплату выпускникам медвузов подъемных и стимулирующих средств, а также повысить им оклады в госучреждениях. Это поможет решить острую проблему дефицита кадров в больницах, заявил 360.ru депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что особенно важно рассмотреть эти инициативы на фоне введения обязательной отработки для выпускников медицинских университетов. Сегодня большинство из них отказываются работать в госбольницах из-за низких зарплат. «Голый» закон об отработке без дополнительных гарантий не будет ничем подкреплен и не поможет решить проблему, убежден он.

Свое мнение он подкрепил статистикой Счетной палаты, согласно которой в 2023 году на работу по профилю устроился 61% выпускников, в 2024 – 55%. В то же время около 40% закончивших медколледжи специалистов не пришли работать в госучреждения, около трети из них покинули сферу деятельности в первые три года работы.

«Государство вводило льготную ипотеку для программистов, но чем хуже врачи? Да, такие программы есть в отдельных регионах, но нужна общефедеральная программа для приобретения жилья по месту постоянного проживания или по месту работы», — подчеркнул Миронов.

Кроме того, он призвал пересмотреть суммы выплат по программам «Земский врач» и «Земский доктор», отметив необходимость регулярной индексации.

Напомним, 12 ноября Госдума приняла законопроект, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отрабатывать определенное время в клиниках, оказывающих помощь по ОМС. Согласно закону, срок отработки фиксируется Минздравом в зависимости от специальности врача, но не превышает трех лет. Выпускник получит право выбора места отработки. Ожидается, что новые правила решат проблему дефицита кадров в российских медучреждениях.

Ранее Мишустину предложили запустить ипотеку под 1% для некоторых семей.

