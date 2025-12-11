На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нахватались у Жени Плющенко»: Киркоров оценил преображение Баскова

Филипп Киркоров признался, что приводит себя в форму перед концертами в феврале
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался, что посещает косметолога для подготовки к февральским концертам. На премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «Октябрь» артист рассказал «Газете.Ru», что в его возрасте необходимо следить за собой и всегда быть красивым.

Исполнитель отметил, что на съемках комедии ему наносили грим, после которого приходилось тщательно ухаживать за кожей. По его словам, в этом ему помогали специалисты косметологической клиники. Сейчас певец особенно тщательно следит за собой, так как в феврале у него запланированы большие концерты в Москве.

«Делают чудеса, сохраняют артиста в той форме, в которой он должен быть. Скоро концерты в Москве, мне нужно хорошо выглядеть, поэтому я привожу себя в форму, чтобы все было красиво. Мне же не 20, не 30 и даже не 50 лет», — признался Филипп Киркоров.

При этом на кардинальные перемены Киркоров не готов. Он заявил, что менять свою внешность больше не собирается.

На премьере артист также отреагировал на слухи о преображении Николая Баскова, которого заподозрили в пластике. Он рассказал, что не заметил существенных изменений в коллеге.

«Честно говоря, я вижу его каждый день, поэтому разницы не замечаю. Лисьи глазки… Это уже нахватались у Жени Плющенко в комментариях. Я толком не знаю даже, что это такое. Глазки как глазки. Вообще я не обращаю внимания на такие вещи», — поделился Филипп Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров появился на кинопремьере в костюме лаваша.

