Новые украинские военные катера сравнили с «братской могилой»

На Украине раскритиковали новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» и сравнили их с «братской могилой». Соответствующее заявление сделал военный эксперт Тарас Чмут в своей Facebook.

По его мнению, корабли не оправдали возложенных ожиданий, назвав их «сырыми и низкокачественными».

Он также указал на непригодность конструкции катера для высадки морской пехоты, и заявил о соответствующей характеристике уровня всего украинского военного судостроения, на которое тратится «драгоценное время».

«Тридцать два морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу», — написал Чмут.

Эксперт подчеркнул, что на корабле в том числе мало место для оружия, габаритных грузов и личных вещей.