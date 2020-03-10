Турция отводит тяжелое вооружение со своих пунктов в Идлибе
Турция начала отвод вооружения с наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным источника, турецкая сторона выполняет заключенное 5 марта соглашение и постепенно отводит тяжелое вооружение со своих пунктов в сирийском Идлибе.
5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
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