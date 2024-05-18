Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушаков назвал успешными переговоры Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Ушаков: переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли успешно

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень успешно и с хорошим настроением. Своим комментарием дипломат поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

По словам Ушакова, атмосфера во время встречи двух лидеров была очень благожелательная — они оба пришли на переговоры с хорошим настроением.

«Очень успешно друг с другом переговорили, и поэтому когда мы сидели за обедом, уже в узком составе, то была совершенно расслабленная атмосфера, которая в общем-то помогает лучше друг друга понимать, так сказать, шутить, рассказывать разные истории. То есть химия упрочилась», — сказал помощник президента РФ.

До этого издание Financial Times писало, что заявления президента России и председателя КНР, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США.

17 мая бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что укрепление российско-китайских связей может вызвать проблемы для Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами