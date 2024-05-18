Ушаков назвал успешными переговоры Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень успешно и с хорошим настроением. Своим комментарием дипломат поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

По словам Ушакова, атмосфера во время встречи двух лидеров была очень благожелательная — они оба пришли на переговоры с хорошим настроением.

«Очень успешно друг с другом переговорили, и поэтому когда мы сидели за обедом, уже в узком составе, то была совершенно расслабленная атмосфера, которая в общем-то помогает лучше друг друга понимать, так сказать, шутить, рассказывать разные истории. То есть химия упрочилась», — сказал помощник президента РФ.

До этого издание Financial Times писало, что заявления президента России и председателя КНР, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США.

17 мая бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что укрепление российско-китайских связей может вызвать проблемы для Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе.