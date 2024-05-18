Подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф в Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что подполье уничтожило железнодорожный релейный шкаф, таким образом нарушив движение военных составов с техникой и личным составом в Харьковской области.

«Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии… Ребята взяли, и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток», — рассказал он.

Лебедев добавил, что в результате движение поездов удалось остановить минимум на сутки.

До этого подпольщик сообщил, что Россия нанесла удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области.

Накануне Лебедев рассказывал, что российские военные нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве. Также он сообщил, что российская армия нанесла удар по порту города Южный Одесской области.

Ранее в Британии испугались возможного ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ.