Власти Севастополя объяснили ситуацию с отключениями света

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с отключениями света в городе.

«Ситуация обусловлена аварией на сетях «Крымэнерго» в районе Бахчисарая», — написал он.

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.

Он отметил, что по прогнозам специалистов, электричество снова включат в течение часа.

Накануне вечером Развожаев заявил, что движение электротранспорта приостановят в городе из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, городское освещение также не будет работать. Глава города пообещал, что к 6 утра по московскому времени ремонтные работы должны завершиться и Севастополь снова получит необходимое энергоснабжение. Утром Развожаев сообщил, что на подстанции «Севастополь» были завершены ремонтные работы и энергоснабжение города было восстановлено

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.