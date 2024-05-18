Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой народной республики. Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, российские войска отразили пять контратак штурмовых групп четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево ДНР.

ВСУ лишились до 420 военнослужащих, боевой машины пехоты «Marder» производства Германии и пяти автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы силы РФ поразили 155 мм гаубицу М777 американского производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 152-мм самоходную артустановку «Акация», 152-мм орудия «Гиацинт-Б», 152-мм гаубицы Д-20, двух 122-мм гаубиц Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.