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Россиянам рассказали, куда дешевле всего поехать на море в конце мая

АТОР: самым дешевым направлением для отдыха на море в конце мая является Абхазия

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Unsplash

Самым дешевым направлением для морского отдыха в конце мая — начале июля является Абхазия. Тур из Москвы на десять ночей с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраком и перелетом можно было купить 15 мая за 27,1 тыс. рублей на двоих, пишет АТОР.

Немного дороже обойдется поездка в Большой Сочи (приморский кластер). Цены на турпакет стартуют от 37,7 тыс. рублей за двух человек. Жить предлагается в трехзвездочном отеле, завтраки включены в стоимость предложения.

Третье место занимает ОАЭ. Поездка в Эмираты на десять дней с проживанием в четырехзвездочном отеле, завтраком и авиабилетами обойдется минимум в 79,4 тыс. рублей на двоих.

В топ-5 также входят Турция (от 86 тыс. рублей за all inclusive) и Хайнань (от 101,2 тыс. рублей с завтраком).

До этого сообщалось, что в России стало проще снять жилье при поездкe с ребенком или домашним животным. Выбор посуточного жилья за год вырос на 8–10%.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году.

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