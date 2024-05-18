Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане опровергли сообщения о группах пакистанских студентов на границе с Киргизией

В Казахстане опровергли данные о приезде иностранцев после беспорядков в Бишкеке

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

В Казахстане опровергли сообщения СМИ о пакистанских студентах, которые якобы собирались приехать в республику после ночных беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Информация <…> о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Киргизии в Казахстан <…> не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

По данным КНБ, пункты пропуска на казахстанско-киргизской границе работают в штатном режиме.

В ночь на субботу, 18 мая в Бишкеке произошли столкновения между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии. Поводом для конфликта послужила произошедшая ранее драка между иностранными студентами и горожанами.

Позже милиция Киргизии заявила о стабилизации ситуации в Бишкеке после стихийного митинга.

Ранее в Казахстане начали задерживать узбеков за правонарушения в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами