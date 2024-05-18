Адвокаты Промеса сделали заявление после того, как игрока выпустили из тюрьмы

Пресс-служба юридической компании Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющей интересы нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сделала официальное заявление по информации о выходе футболиста под залог из тюрьмы Дубая, подтвердив ее, а также заявив, что окончательное решение по вопросу экстрадиции игрока в Нидерланды еще не принято.

«Как правило, процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это совершенно нормально и для Нидерландов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно.

Освобождение Промеса затрагивает вопрос о том, необходимо ли предварительное заключение в Дубае и можно ли другими способами гарантировать, что Промес останется доступным для урегулирования разбирательства», — указано в сообщении.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Футболист был выпущен из тюрьмы 17 мая.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов. В ближайшем туре красно-белые на своем поле сыграют с казанским «Рубином».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что хочет видеть Промеса в тюрьме.