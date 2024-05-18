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В Мюнхене экоактивисты устроили акцию протеста на территории аэропорта

Экоактивисты устроили акцию протеста на летном поле мюнхенского аэропорта

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Michaela Rehle/Reuters

Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие против изменения климата, проникли на территорию мюнхенского аэропорта, устроив там акцию протеста. В результате воздушный порт пришлось на некоторое время закрыть, сообщает агентство DPA.

«Аэропорт закрыт по соображениям безопасности, потому что климатические активисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе», – отметил представитель аэропорта. По его словам, прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

В настоящее время к аэропорту стянуты сотрудники правоохранительных органов. Как подчеркнул собеседник издания, одна из двух взлетно-посадочных полос открыта, однако ожидаются задержки рейсов.

Отмечается, что экоактивисты провели акцию протеста в один из самых загруженных периодов для аэропорта столицы Баварии. Всего с пятницы по воскресенье воздушная гавань Мюнхена планировала обслужить почти 3 тысячи рейсов.

В марте экоактивисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют. Отмечается, что завод, на котором трудятся около 12,5 тыс. человек, остался без света, все работы на нем пришлось остановить.

Ранее экоактивисты Letzte Generation разрисовали фасад резиденции канцлера в Берлине.

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