Президент Афганистана помиловал заключенных талибов*

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил освободить заключенных боевиков террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя главы государства.

Как отмечается, Гани подписал указ о помиловании 10 марта. Подробности о решении должны быть раскрыты в среду, 11 марта.

«Завтра я опубликую постановление о деталях процесса»,— сказал Гани.

Стоит отметить, что в мирном соглашении, подписанным между США и талибами, до 10 марта должны быть освобождены до 5000 заключенных талибов, чтобы облегчить внутриафганские переговоры с талибами.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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