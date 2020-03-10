Эрдоган заявил о ликвидации в Идлибе восьми комплексов «Панцирь»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ликвидировала в сирийской провинции Идлиб восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом сообщает газета Sabah.
«Мы уничтожили восемь «Панцирей» в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО», — сказал турецкий лидер.
5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
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