Эрдоган заявил о ликвидации в Идлибе восьми комплексов «Панцирь»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ликвидировала в сирийской провинции Идлиб восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом сообщает газета Sabah.

«Мы уничтожили восемь «Панцирей» в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО», — сказал турецкий лидер.

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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