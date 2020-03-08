Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для сопровождения российских Ту-142

Истребители ВВС Великобритании Typhoon в субботу, 7 марта, поднимались в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии и базы Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, которые были замечены «в зоне британских интересов». Об этом в своем Twitter сообщают ВВС Соединенного Королевства.

Там назвали предпринимаемые меры «рутинными действиями», которые являются ответом «на приближение российского самолета к воздушному пространству Великобритании».

При этом в британских ВВС заявили, что они были скоординированы с несколькими союзниками по НАТО.

Ранее Северный флот России сообщал, что противолодочные самолеты Ту-142 отработали полетные задания над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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