Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии

Высокопоставленный иранский военнослужащий Фархад Дабириан погиб в Сирии. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что Дабириан погиб в пятницу, 6 марта.

Агентство назвало его «защитником святыни Саида Зайнаб», это мечеть, находящаяся в одноименном квартале к югу от Дамаска.

До этого он командовал частями в Пальмире.

Ранее, в ночь на 8 января, умер генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Он погиб от ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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