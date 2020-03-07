Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии
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Высокопоставленный иранский военнослужащий Фархад Дабириан погиб в Сирии. Об этом сообщает агентство Fars.
Отмечается, что Дабириан погиб в пятницу, 6 марта.
Агентство назвало его «защитником святыни Саида Зайнаб», это мечеть, находящаяся в одноименном квартале к югу от Дамаска.
До этого он командовал частями в Пальмире.
Ранее, в ночь на 8 января, умер генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Он погиб от ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
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