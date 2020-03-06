Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Воздушно-космических сил России Хмеймим уничтожили два беспилотника рядом с сирийской Латакией, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение сирийского правительственного телеканала «Сурия».

По данным канала, средства ПВО Хмеймима сбили два беспилотника, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлиба.

Ранее по итогам переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был согласован совместный документ, предусматривающий прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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