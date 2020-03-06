Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

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Зенитный ракетный комплекс «Тор», развернутый на авиабазе Хмеймим, зарекомендовал себя как... Зенитный ракетный комплекс «Тор», развернутый на авиабазе Хмеймим, зарекомендовал себя как...
Зенитный ракетный комплекс «Тор», развернутый на авиабазе Хмеймим, зарекомендовал себя как...
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Воздушно-космических сил России Хмеймим уничтожили два беспилотника рядом с сирийской Латакией, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение сирийского правительственного телеканала «Сурия».

По данным канала, средства ПВО Хмеймима сбили два беспилотника, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлиба.

Ранее по итогам переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был согласован совместный документ, предусматривающий прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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