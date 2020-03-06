Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что в Идлибе военным страны противостояла не российская сторона, а «режим президента Башара Асада», цитирует «Интерфакс».

«Не Россия противостояла Турции в Идлибе», — сказал Эрдоган.

5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В результате переговоров был согласован совместный документ. Он включает в себя, во-первых, прекращение боевых действий с 6 марта. Во-вторых, Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Кроме того, военные двух стран организуют совместное патрулирование этой трассы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

— Песков назвал совпадением беседу Путина и Эрдогана под часами «Переход через Балканы»

— Эрдоган объявил о введении режима прекращения огня в Идлибе