Общество

Двое подростков по заданию «куратора» подожгли электровоз и вышки сотовой связи

В Вологодской области двух подростков осудили за поджоги на железной дороге
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области вступил в силу приговор двум несовершеннолетним жителям города Бабаево, подростки признаны виновными в совершении терактов по заказу неизвестных. Об этом сообщает kp.ru.

По данным следствия, в августе 2024 года несовершеннолетние по заданию неустановленного куратора подожгли электровоз на станции Бабаево и вышки сотовой связи. За «работу» им обещали заплатить.

Первый Западный окружной военный суд признал подростков виновными по статьям о террористическом акте. Одному назначено девять лет лишения свободы в воспитательной колонии, другому — шесть лет.

До этого в Петербурге запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее россиянин поджег жилой дом и не смог объяснить, зачем.
 
