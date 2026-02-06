США направят своих представтелей в Китай для участия в совещании АТЭС

США направят экспертов в КНР для участия в первом в 2026 году совещании АТЭС

Госдепартамент США объявил об отправке группы специалистов в Китайскую Народную Республику для участия в первом заседании высокопоставленных чиновников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в текущем году. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Соединенные Штаты направляют группу экспертов во главе со старшим должностным лицом США Кейси Мейсом, к которому присоединится исполняющая обязанности первого заместителя помощника госсекретаря по вопросам океанов, международной окружающей среды и науки Рут Перри, на первое совещание старших должностных лиц АТЭС 2026 года и связанные с ним мероприятия (SOM1) в Гуанчжоу, Китай», — говорится в заявлении министерства.

В рамках заседаний американские представители планируют продвигать приоритеты внешней политики администрации президента Дональда Трампа, руководствуясь принципом «Америка прежде всего», подчеркнули в госдепартаменте.

Совещание организации продлится с 1 по 10 февраля.

Ранее Лидер КНР пригласил Путина на саммит форума АТЭС.