Режим ЧС ввели в Иркутской области после коммунальной аварии в Бодайбо

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что после коммунальной аварии в Бодайбо, затронувшей системы водо- и теплоснабжения, введен режим ЧС регионального уровня.

«Ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе», — поделился Кобзев.

Он уточнил, что руководителем ликвидации последствий аварии в Бодайбо назначен первый замгубернатора Роман Колесов.

31 января в Бодайбо был введен локальный режим ЧС из-за обледенения водовода. По словам Кобзева, из-за коммунальной аварии была остановлена работа четырех котельных.

