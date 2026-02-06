Размер шрифта
Режим ЧС ввели в Иркутской области после коммунальной аварии в Бодайбо

Кобзев: в Иркутской области введен режим ЧС регионального уровня
Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что после коммунальной аварии в Бодайбо, затронувшей системы водо- и теплоснабжения, введен режим ЧС регионального уровня.

«Ввел режим ЧС регионального уровня из-за ситуации в Бодайбо. Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС непосредственно в городе», — поделился Кобзев.

Он уточнил, что руководителем ликвидации последствий аварии в Бодайбо назначен первый замгубернатора Роман Колесов.

31 января в Бодайбо был введен локальный режим ЧС из-за обледенения водовода. По словам Кобзева, из-за коммунальной аварии была остановлена работа четырех котельных.

В начале декабря прошлого года «Известия» сообщали, что результате аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске была снижена температура более чем в 1,5 тыс. домов, а для ремонта из работы был выведен один котел.

Ранее жители Омска остались без отопления.
 
