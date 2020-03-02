В России стартовало учение бомбардировочной авиации

В Воронежской области началось плановое летно-тактическое учение, где задействованы три эскадрильи бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Отмечается, что также в учениях задействованы истребители Су-30СМ и дальние перехватчики МиГ-31БМ. В рамках мероприятия планируется отработать применение бетонобойных авиабомб для поражения целей.

«Экипажи осуществят противодействие наземным силами радиоэлектронной борьбы…, а также отработают элементы воздушного боя», — добавили в пресс-службе.

При этом в роли условного противника будут боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и экипажи истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ.

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