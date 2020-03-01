Армия Турции подтвердила уничтожение двух Су-24 сирийских ВВС

В армии Турции подтвердили информацию об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии в Идлибе, передает «Интерфакс».

«Уничтожены три системы ПВО, в том числе и та, которая сбила наш беспилотник. Сбиты два сирийских Су-24», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, наносил удары по целям армии Сирии.

Ранее в Минобороны России опровергли информацию о том, что самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-24 был сбит в сирийском Идлибе.

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