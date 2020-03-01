В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.

По данным агентства, на борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

28 февраля на фоне резкого обострения ситуации в сирийском Идлибе через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата с ракетами «Калибр» — «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также большой десантный корабль «Орск».

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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