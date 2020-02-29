Reuters: Турция не просила НАТО о поддержке в Идлибе

Турция не просила страны Североатлантического альянса (НАТО) о применении статьи договора, гарантирующей поддержку всех членов альянса подвергшейся нападению стране, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

По словам источника, Соединенные Штаты не намерены отправлять своих военных для помощи Турции, однако рассматривают иные способы помощи союзнику по НАТО.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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