Украинский вице-адмирал заявил, что Россия не сможет «взять» Одессу
Первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что у Украины достаточно сил для того, чтобы отразить высадку российского десанта в Одессе. Об этом сообщает «Укринформ».
«У нас есть достаточный комплект сил, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу», — сказал он.
Тарасов добавил, что на данный момент украинская армия работает над этим.
По его словам, нельзя допустить того, чтобы российские военные начали высадку с моря на сушу.
Заместитель командующего ВМС отметил, что для этого необходимо «восстановить систему наблюдения, нарастить силы, которые будут сдерживать врага, и обеспечить защиту портов».
При этом Тарасов признал, что Украина не сможет достичь паритета с Россией по силам на море.
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