Самолеты ТУ-142 выполнили учебный полет над Норвежским и Баренцевым морями
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Дальние противолодочные самолеты ТУ-142 выполнили полет над Норвежским и Баренцевым морями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Два экипажа выполнили плановый учебный полет, отметили в пресс-службе. Там добавили, что продолжительность учений составила 12 часов.
Учебный полет проводился над нейтральными водами.
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