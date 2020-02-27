Самолеты ТУ-142 выполнили учебный полет над Норвежским и Баренцевым морями

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Дальний противолодочный самолет Ту-142 пролетает над флагманским кораблем 6-го флота ВМС США «Маунт... Дальний противолодочный самолет Ту-142 пролетает над флагманским кораблем 6-го флота ВМС США «Маунт...
Дальний противолодочный самолет Ту-142 пролетает над флагманским кораблем 6-го флота ВМС США «Маунт...
P_Deshayes/Twitter

Дальние противолодочные самолеты ТУ-142 выполнили полет над Норвежским и Баренцевым морями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Два экипажа выполнили плановый учебный полет, отметили в пресс-службе. Там добавили, что продолжительность учений составила 12 часов.

Учебный полет проводился над нейтральными водами.

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