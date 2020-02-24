В США оценили преимущества «странного» российского калибра

Российский калибр 12,7х55 мм является «одним из самых странных среди находящихся в активном использовании», пишет американское издание The National Interest.

При этом отмечается, что боеприпасы данного калибра обладают «экстремальной останавливающей силой» и оптимально подходят для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью.

Уточняется, что патроны такого калибра служат для поражения противника в бронежилете, устойчивом к боеприпасам 9х39 мм.

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