Главный конструктор и гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев рассказал, в чем американские системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уступают аналогичным российским. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Он отметил, что разработки США хуже по глобальности контроля.

Конструктор добавил, что СПРН США, кроме того, имеют незначительный запас по времени предупреждения, поскольку они также базируются за пределами США: в Гренландии и Великобритании.

Боев подчеркнул, что российские системы предупреждения о ракетном нападении «отвечает современным вызовам».

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