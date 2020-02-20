Ситуация в Сирии не повлияет на соглашение Турции и России по С-400

Обострение в сирийском Идлибе не окажет влияния на соглашение между Турцией и Россией по размещению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Акар заверил, что Турция привержена соглашениям по С-400. В настоящее время работы по установке комплексов ведутся в соответствии с планом, военные проходят необходимое обучение, подчеркнул министр.

По словам Акара, комплексы будут введены в действие после апреля 2020 года.

Протурецкие военные 20 февраля перешли в наступление против сирийской армии в Идлибе. Российские Су-24 нанесли удар по атакующим, из-за чего Сирия смогла успешно отразить нападение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны Турции опровергло данные о запросе у США двух ЗРК Patriot

— Минобороны Турции заявило о гибели военных в результате воздушной атаки в Идлибе

— Российская авиация нанесла удары по прорвавшим оборону армии Сирии в Идлибе