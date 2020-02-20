Началась транспортировка космодрома «Морской старт» из США в Россию

Началась погрузка плавучей платформы Odyssey проекта «Морской старт» на гонконгский корабль для последующей доставки в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Платформа будет перевезена из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье. По данным источника агентства, процесс начнется 22 февраля.

В апреле 2018 года группа компаний S7 купила комплекс «Морской старт» за приблизительно $150 млн. Плавучий космодром предназначен для запуска ракет модификации «Зенит». В декабре 2019 года появилась информация, что Госдеп США разрешил перебазирование в Россию.

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