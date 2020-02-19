Потерю Крыма признал украинский генерал
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы на территории полуострова Крым.
По его мнению, слова украинского лидера являются «пустыми и конверсионными».
«А как провести выборы в Крыму, <...> когда он давным-давно составная часть Российской Федерации?», — подчеркнул Москаль.
Он также выразил недовольство предложением о патрулировании украинскими военными совместно с ополченцами и ОБСЕ границы страны в Донбассе и назвал его невозможным. Генерал-лейтенант добавил, что над такими предложениями «все смеются», кроме тех, кто зависит от самого Зеленского.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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