Потерю Крыма признал украинский генерал

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы на территории полуострова Крым.

По его мнению, слова украинского лидера являются «пустыми и конверсионными».

«А как провести выборы в Крыму, <...> когда он давным-давно составная часть Российской Федерации?», — подчеркнул Москаль.

Он также выразил недовольство предложением о патрулировании украинскими военными совместно с ополченцами и ОБСЕ границы страны в Донбассе и назвал его невозможным. Генерал-лейтенант добавил, что над такими предложениями «все смеются», кроме тех, кто зависит от самого Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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