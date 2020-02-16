Хакеры взламывали телефоны израильских военных через приложения для знакомств

Хакеры палестинского движения ХАМАС взламывали телефоны израильских военных с помощью мобильных приложений для знакомств, передает РЕН ТВ.

Члены ХАМАС выдавали себя за девушек и предлагали продолжить общение в более удобном приложении. Когда израильтяне скачивали его, то палестинцы получали доступ ко всей информации на телефоне, а само устройство начинало работать как прослушивающее.

Хакеров ХАМАС обнаружили, и их действия пресечены.