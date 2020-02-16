США провели учения бомбардировщиков B-52 в Африке
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Соединенные Штаты провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Восточной Африке. Об этом сообщает Африканское командование Вооруженных сил (ВС) США на официальной странице в Twitter.
Учения стратегических бомбардировщиков прошли в сотрудничестве с партнерами США, отмечается в сообщении. ВС провели тренировочную миссию дальнего радиуса.
По заявлению командования, прошедшие учения показали «глобальный размах и гибкость сил» Соединенных Штатов.
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