Эрдоган заявил, что РФ руководит войной в Ливии на «высшем уровне»

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что российская сторона руководит военными действиями в Ливии на «высшем уровне», передает канал NTV.

Уточняется, что Эрдоган сделал ряд заявлений в самолете на обратном пути из Пакистана.

Глава Турции заявил, что есть фото, на котором запечатлен министр обороны России Сергей Шойгу в одной комнате с главой Генштаба ВС Валерием Герасимовым и командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром.

«В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне», — добавил Эрдоган.

Стоит отметить, что сама фотография не приводится.

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