Боливия приостановила совместное с «Росатомом» строительство ядерного центра

Агентство ядерной энергетики Боливии (ABEN) заявило, что правительство государства приостанавливает совместный с «Росатомом» проект по строительству в стране ядерного центра. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой.

В заявлении говорится, что это было сделано после соответствующего приказа. Приостановка продлится до тех пор пока парламент и прокуратура не прокомментируют данный вопрос.

«Росатом» пока не высказался о ситуации.

Контракт на сооружение центра ядерных исследований и технологий в боливийском Эль-Альто был заключен в 2017 году в Вене.

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