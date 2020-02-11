Боевики совершили 27 обстрелов населенных пунктов в Сирии

Боевики 27 раз обстреляли населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрия Боренкова.

По данным ЦПВС, незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне деэскалации.

Атаке подвергся поселок Хмеймим, расположенный рядом с российской авиабазой, а также населенные пункты в Алеппо, Идлибе, Хаме и Латакии.

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