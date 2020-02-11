Источник сообщил о гибели всех членов экипажа сбитого в Идлибе вертолета

Все члены экипажа вертолета правительственной сирийской армии, который сбили в Идлибе 11 февраля, погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник в Сирии.

Собеседник агентства уточнил, что вертолет выполнял боевую миссию, когда террористы запустили в него ракету.

Ранее сообщалось, что боевики вооруженной оппозиции сбили военный вертолет армии Сирии к югу от Идлиба. По данным агентства Reuters, повстанцы приближались к сирийскому Найрабу, чтобы якобы оттеснить российских военных.

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