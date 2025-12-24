На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боня захотела ребенка от Дурова: «Я созрела»

Телеведущая Виктория Боня пошутила, что готова стать матерью ребенка от Дурова
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о желании стать матерью ребенка основателя и главы Telegram Павла Дурова.

«Однако я созрела. Где брать сперму-то?» — поинтересовалась знаменитость.

Боня в юмористичном тоне прокомментировала новость о том, что Дуров согласился платить за ЭКО молодым женщинам, рожающим ему наследников.

Дуров заявил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин младше 38 лет, желающих зачать ребенка с использованием его донорского материала.

По словам Дурова, впервые сдал свою сперму в 2010 году по просьбе друга, столкнувшегося с проблемами репродуктивной системы. Позднее, по рекомендации врачей, он стал донором «из-за дефицита качественного генетического материала». Как утверждает Дуров, благодаря этим пожертвованиям более 100 семей в 12 странах смогли завести детей. Кроме того, у него есть шестеро детей от трех партнерш.

Дуров подчеркнул, что рассматривает донорство как «гражданскую ответственность» и способ снизить стигматизацию подобных практик.

Ранее Виктория Боня поругалась с отцом своей дочери из-за хлеба.

