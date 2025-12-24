Балицкий рассказал Путину о ситуации в Запорожской области

Балицкий заявил, что доложил Путину об атаках ВСУ в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о непрекращающихся атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на социальную и гражданскую инфраструктуру в регионе.

«Состоялась рабочая встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Доложил об обстановке в части непрекращающихся атак противника на социальную и гражданскую инфраструктуру региона», — отметил он.

По словам Балицкого, в беседе с главой государства также были затронуты вопросы социально-экономического развития региона, обсуждались итоги года, перспективы и план работы на следующий период.

24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин накануне поздно вечером провел рабочую встречу с Евгением Балицким. По словам представителя Кремля, обсуждались вопросы, связанные с развитием региона.

