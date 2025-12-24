Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины приостановила работу

Инфраструктура крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафта» получила критические повреждения после взрывов накануне. Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что из-за серьезного повреждения работа оборудования «Укрнафты» остановлена. О каких именно повреждениях идет речь не уточняется. Подробности произошедшего не приводятся.

До этого в компании сообщили, что ремонтные бригады устраняют повреждения на производственных объектах предприятия.

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. В ее структуру входят шесть нефтегазодобывающих управлений и три газоперерабатывающих завода, а также управление нефтепромышленного сервиса.

В ночь на 23 декабря в Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Воздушная тревога на тот момент действовала в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области. На следующий день в Харькове, по информации местных СМИ, также были слышны взрывы.

