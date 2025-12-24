На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета Сирии

Лавров в ходе встречи с главой МИД Сирии заявил о поддержке суверенитета страны
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой сирийского МИД во временном правительстве Асаадом аш-Шейбани подтвердил поддержку Россией суверенитета Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«При обмене мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее была подтверждена принципиальная позиция России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны», — говорится в сообщении.

В ходе встречи министры также обсудили развитие двусторонних отношений, в частности, в рамках взаимовыгодного взаимодействия в различных сферах. Кроме того, в ходе переговоров Москва и Дамаск условились о продолжении контактов на различных уровнях, включая Организацию Объединенных Наций (ООН).

Вечером 23 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Сирии и министра обороны республики Мухаррафа Абу Касру. По словам Лаврова, между российским лидером и сирийскими представителями были достигнуты договоренности о том, как развивать торгово-экономические связи двух стран при обоюдной выгоде.

Ранее Лавров заявил, что Россия не предавала Сирию.

