Вице-президент VK Фарит Хуснояров возглавил мессенджер Max

Главой мессенджера Max стал вице-президент VK Фарит Хуснояров
Пресс-служба MAX

Компанию ООО «Коммуникационная платформа» — юридическое лицо госмессенджера Max — 23 декабря возглавил Фарит Хуснояров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Ранее пост занимала Елена Багудина.

В пресс-службе Max отметили, что Фарит Хуснояров, вице-президент VK, руководит разработкой платформы Мax с момента запуска.

«Хуснояров продолжит работать в VK в должности вице-президента и будет возглавлять ООО «Комммуникационная платформа» в качестве генерального директора» — рассказали в Мax.

Фарит Хуснояров является вице-президентом VK. Ранее он возглавлял дочернюю копанию «Ростелекома» — «РТ Лабс». Хуснояров занимался развитием портала «Госуслуги». В его резюме также значится запуск московского сервиса «Активный гражданин» и подмосковного «Добродела». В 2015 году Фарит Хуснояров занимал пост замминистра госуправления, информтехнологий и связи Московской области.

Ранее Совфед разрешил подтверждать возраст через Max при покупке табака и алкоголя.

